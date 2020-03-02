有「經營之神」之稱的通用電氣(GE)前行政總裁威爾許(Jack Welch)去世，享壽84歲。他的妻子Suzy周一(2日)宣布了他的死訊。威爾許執掌通用電氣長達20年，在他的領導下，該公司市值從120億美元增至4,100億美元，通用電氣一度成為全球市值最高的公司。

「股神」巴菲特對威爾許十分推崇，《威爾許自傳》(Jack:Straight from the Gut)是「股神」經常推介的書。此書被譽為CEO的聖經、影響世界商業最深遠的20本書籍之一。

根據《東網》的介紹，威爾許於1981年成為GE史上最年輕舵手，令人津津樂道的是他的「經營手法」，成為了不少企業的榜樣！他精簡了GE臃腫的官僚架構，讓經理們可自由地做出他們認為有利於盈利的改變。

他又發明了「活力曲線」(vitality curve)，把經理們分成三組。前20%的A組「充滿激情，致力於讓事情發生」。「至關重要的」70%的「B組」對公司至關重要，並鼓勵他們加入A組。然後是底部10%的「C組」。他在2001年出版的《傑克：直抒己見》(Jack： Straight From The Gut)一書中說：「表現不佳的人通常都要走人。」

根據書中所述，在他成為GE舵手的首5年，集團的人手由41.1萬大減至29.9萬！他於1960年加入GE，職位為化學工程師，1972年進身副總裁，7年後成為副主席，在1981年4月、當時以45歲之齡，接替Reginald H. Jones成為GE的主席及行政總裁。

他堅持認為，GE要在每方面成為行業領導者，喜歡說：「要麼修復它，要麼關閉或出售它。」《財富》雜誌在1999年形容他是「世紀的經理人」！

威爾許任內斥超過250億美元進行併購，眼見美國經濟發展不再由製造業支撐，遂拓展金融業務，又大力拓展海外市場。不過，其依靠金融業務的策略之後一度令GE陷入沒頂危機。

威爾許是工作狂，他記得數以千計的員工名字，並且會向員工發出手寫通告，表達讚賞或不滿。他一星期工作六天，星期日會打高爾夫球。

到了2001年9月，他退休了，就在「911」事件之前數日。

(中時電子報)