陳美齡旅日多年，近來也受衛生紙之亂困擾。（圖／翻攝自網誌）

新型冠肺炎疫情持續蔓延，日本確診病例已上升為980例，繼買不到口罩之後，沒想到衛生紙之亂也燒到日本，昔日玉女香港歌手陳美齡，就透露為了買不到衛生紙而苦惱。

70年代在港台紅極一時的玉女歌手陳美齡，旅居日本多年，近來在網誌上表示，因為家中衛生紙快用完，便外出購買，沒想到跑了3個地方都買不到，最後僅買到一盒紙巾和廚房用紙。

但樂觀的她轉念一想，幸好家裡人比較少、問題不大，同時呼籲大家不要囤積衛生紙，而今她再曬出一袋衛生紙的照片，表示公司先給她幾卷應急，讓她暫時鬆一口氣。

(中時電子報)