民眾黨禁齊力推公民參政權下修18歲，繼黨主席柯文哲日前PO出激似韓劇《愛的迫降》演員楊慶元的18歲舊照後，黨內人士紛紛遭點名響應。「柯粉女神」北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩2日也跟進PO出穿上明倫高中制服的18歲照片，瞬間萌翻柯粉，底下留言直呼「可愛」、「那些年我們一起追的女孩！」

柯文哲日前PO照後，點名黃瀞瑩、北市觀傳局長「大熊」劉奕霆、民眾黨立院黨團副主任「小牛」柯昱安，3人也不約而同於2日PO出18歲舊照，其中，黃瀞瑩回憶，18歲穿制服的高中歲月，買了第一張五月天的專輯，想起蚊子多到爆炸的晚自習，待不完的圖書館，盡管有那些說不完的青春往事，但我始終保持著赤子之心，看待每一項挑戰。

黃瀞瑩說，18歲有堅強的意志力，還有源源不絕的創意和體力，最重要的，可以考駕照、獨立負擔刑事責任、參加公職考試和公民投票，有成熟的自主能力，現在民眾黨修法落實18歲的公民參政權，她由衷期盼能將投票年齡下修至18歲，讓青年有更多發聲的機會，「既然老闆都點名我了，那我就『世界大膽的』點名立委蔡壁如及副市長黃珊珊，PO出自己18歲的照片，一起來響應！」

此外，柯昱安則點名立委高虹安、民眾黨發言人林珍羽、楊寶楨，劉奕霆則點名立委賴香伶，一同PO出18歲照片。

(中時 )