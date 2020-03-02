艾略特增持推特 意圖逼迫執行長下台 23:102020/03/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，激進投資人、美國對沖基金艾略特（Elliott Management）在買入價值逾10億美元的推特持股部位後，目前正與該公司董事會展開協商，希望施壓推特做出重大改變並撤換執行長多爾西（Jack Dorsey）。 消息人士表示，艾略特對於多爾西身兼推特與行動支付公司Square執行長兩職相當不滿，近日更向推特董事會提名四名董事，最終目的是將多爾西趕下台。 艾略特向推特董事會反應，多爾西外務繁忙已影響到他管理公司的能力，而財務與管理高層離職率過高也是一大問題。 (工商 ) #推特 #多爾西 #艾略特 #執行長 #董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪士尼大家長 提前交棒了 04:102020/02/27 全球財經 桃機董事會決議 民航局長林國顯代理董座 11:542020/02/27 生活 印度女搭車被騷擾 機靈一招脫身連警也佩服 14:442020/02/27 時事 藍天 3／2起買回1萬張庫藏股 04:102020/02/28 證券．權證 轉投資損失 華新去年EPS 0.95元 四年新低 04:102020/02/28 證券．權證 醉男買菠蘿麵包 醒後驚見超糗真相 14:012020/02/28 日常 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 00:262020/02/29 生活 開車送孩上學 天兵媽回頭一看笑歪 14:492020/02/29 日常 耐吉新執行長唐納修 聆聽顧客心聲 強調僕人式領導 04:092020/03/01 全球財經 智崴集團執行長 歐陽志宏擬定雙十計劃 讓營收成長十倍 04:102020/03/02 企業經營 財經熱門新聞 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 華爾街恐慌！ 關鍵指數暴殺…這群投資人又蠢動 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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