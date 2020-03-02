外媒引述消息報導，激進投資人、美國對沖基金艾略特（Elliott Management）在買入價值逾10億美元的推特持股部位後，目前正與該公司董事會展開協商，希望施壓推特做出重大改變並撤換執行長多爾西（Jack Dorsey）。

消息人士表示，艾略特對於多爾西身兼推特與行動支付公司Square執行長兩職相當不滿，近日更向推特董事會提名四名董事，最終目的是將多爾西趕下台。

艾略特向推特董事會反應，多爾西外務繁忙已影響到他管理公司的能力，而財務與管理高層離職率過高也是一大問題。

(工商 )