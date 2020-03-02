新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（2日）公布國內第41例新冠肺炎確診病例，為第34例女兒（20多歲），因為曾進出醫院照顧母親，原本新冠初驗為陰性，在經2次檢驗後，測出陽性確診。

這名20多歲的新確診案例，近期也無旅遊史，因為除了自身有過敏體質外，無其他不適症狀。指揮中心疫情應變官莊人祥表示，第41例為一間公司行政人員，職場上接觸人不多，推估是因為近期常到醫院照顧34例，在往返家中、醫院時感染，但莊仁祥坦言，確切感染源很難追蹤。

中央流行疫情指揮中心指出，案41於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今日確診。

另外，由於至今已累積多起本土不明感染源的確診案例，衛福部醫事司司長石崇良表示，因應未來可能增加的社區個案，目前已在規劃「擴大社區篩檢場所」，今天下午就會請各地衛生局各區傳染病防治網指揮官與疾管署來共同規劃。

石崇良指出，初步討論會將基層診所、社區醫院納入，增加檢疫醫院或檢疫所的設置，擴大社區檢疫的量能，屆時會再跟國人報告完整計畫。指揮官陳時中補充，此「社區採檢處所」的通風性跟適合性都會一併考慮進去，另外採檢人員的裝備與作業流程SOP也會嚴格訂定。

(中時電子報)