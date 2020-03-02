小琉球「海灘貨幣」近年紅遍海內外，4日又將成為自由車環台賽屏東站的特色獎狀，創作人林佩瑜為此特地畫上鵬灣橋，有別之前只畫海洋生物。（謝佳潾攝）

由海漂廢棄玻璃變成的「海灘貨幣」，近年紅遍海內外，除有外國遊客為它遠赴小琉球淨灘，創作人林佩瑜也因它獲邀四處演講，傳授提倡垃圾減量、永續旅遊的祕招，而4日它又有新身分，將成為自由車環台賽屏東站的特色獎狀，再度讓國際見到小島的無限創意。

林佩瑜是關心海洋生態多年的琉球人，也在海灘撿玻璃碎片4、5年，曾想將它做成特色風鈴但未果，直到發現日本神奈川縣發起的「海灘玻璃碎片幣」而有新靈感，她說，既然台灣玻璃碎片的顏色沒有日本的豐富，那就為它畫上海底生物。

接著，她與鵬管處、在地店家協商合作，將它變成「海灘貨幣」，且是只送不賣，只有參加淨灘比賽的前50名才能獲贈。一塊塊被水流磨光稜角的玻璃碎片，在林佩瑜的巧手下變成獨一無二的海灘貨幣，而它不僅吸引淨灘人潮，連商家也頻頻找上門合作。

她說，2017年海灘貨幣剛發行時，合作店家不到30間，淨灘的人也僅30餘人，且大多是工作人員，但在它高度曝光後，近年每場淨灘都破百人、有時還逼近200人，且外國臉孔愈來愈多，至於合作店家也增至90餘家，此外，她還獲邀至葡萄牙參加GSTC全球永續旅遊年度論壇分享經驗。

但她強調，海灘貨幣的成功雖為它帶來多重身分，是紀念品也是教材，但由始至終它就是提倡減塑的重要媒介，此次獲鵬管處青睞成為國際賽事紀念獎狀，盼能再讓國際看見台灣的環保創意與堅持。

鵬管處表示，挑選海灘貨幣作為紀念獎狀，就是希望能藉此打出屏東的環保品牌，同時很感謝只畫海底生物的林佩瑜特地畫上「鵬灣橋」，讓大鵬灣也被看見，而該獎狀只有單站個人冠軍、衝刺王、登山王、亞洲冠軍才有。

(中時 )