最近日大陸中國工程院院士鍾南山研究團隊在《胸部疾病雜誌》(Journal of Thoracic Disease)發表論文預測新冠肺炎疫情爆發趨勢稱，當時如果管控措施推遲5天實施，大陸疫情規模預估將擴大至3倍。目前預測大陸疫情在2月下旬達到高峰，4月底趨於平緩，與外國專家預測的5月底不一樣，「我們想來比一比」。

據《環球時報》報導，這篇論文題為《基於 SEIR 優化模型和 AI對公共衛生干預下的中國新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發趨勢預測》的文章說，其中，優化的SEIR模型和AI模型預測表明，截至4月底中國國內有9萬至12萬的疫情規模，請大眾不要誤解，模型預測與現實是存在一定差距的，如政府繼續嚴格的管控政策，提高診斷水平，推出使用藥物，該疫情規模將得到極大控制。

文章也指出，如果管控措施推遲5天實施，中國大陸的疫情規模預估將擴大至3倍；如減低武漢管控力度，湖北可能在3月中旬出現第二次疫情高峰並延續至4月下旬。

另外，文章提及的湖北出現二次高峰是在管控降低的情況下作出的假設，如正常春運，復工等。按目前情況，湖北省政府仍將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性也相對較少。

報導說，目前預測結果是基於2月9日前的管控政策，疫情規模均比《刺胳針》(Lancet)及國外學者預測的少，主要是國外預測均沒有考慮到中國大陸嚴格管控的措施，導致疫情規模可能被誇大。

文章數據顯示，截至4月底中國大陸疫情現存確診病例（非累計確診數）高峰不高於7萬例，湖北不高於52000例，廣東和浙江不高於1200例，目前流行數據均在文章的預測範圍內，更貼近真實情況。

此外，鍾南山還指出，「有預測疫情控制最早在5月底，但我們預測4月底，有國家強力干預和群防群控意識，我們想來比一比。」

目前，中國疫情形勢趨於緩和。據中國衛健委最新數據，截至3月1日24時，中國境內新增確診病例202例，新增死亡病例42例。除湖北以外，其他省份新增確診病例6例，無新增死亡病例，重症病例減少20例。

(中時電子報)