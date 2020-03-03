安心亞、宋柏緯在TVBS、歐銻銻娛樂《墜愛》大談禁忌人神戀，首度合作的兩人，因為女大男小且年齡相差9歲，令不少觀眾因此覺得少了點CP感，兩人受訪時則雙雙強調「後面開始談戀愛後，真的會很有感覺、很虐心」。現實中能接受姊弟戀嗎？安心亞笑說：「只要滿18歲就好！我比較重感覺。」

安心亞、宋柏緯合作《墜愛》談人神禁忌虐戀。（盧禕祺攝）

安心亞女神氣場強大。（盧禕祺攝）

不過安心亞坦言，當初知道搭擋對象是宋柏緯時，有特別看了一下年紀，發現自己合作的男演員年紀真的愈來愈小，之前的禾浩辰、張軒睿都比她小，25歲的宋柏緯是最小的一個，「幸好他的樣子是穩重、不太稚氣的」。宋柏緯則自嘲：「我是老起來等啦！高中時就長這樣了。」

入圍過兩次金鐘獎的宋柏緯謙虛表示，自己真正開始演戲沒有很久，但以前看電視劇時就滿常看到安心亞作品，《墜愛》還在籌備時，她正在拍《你有念大學嗎》，他正好有看這部戲，讀本見面討論時，當下心情是終於如願看到螢幕以外的女神本人，覺得超興奮，「連當兵的同梯們，也在群組說好羨慕我」。

宋柏緯。（盧禕祺攝）

他坦言自己一開始在拍攝現場會很緊繃，因為整個劇組除了吳珝陽曾合作過以外，包括安心亞、導演、整個團隊都是第一次合作，尤其他怕安心亞會有高冷女神距離，加上她戲外總是一直在認真讀劇本，或做其他準備工作，所以不敢主動親近她，也不太敢跟她聊天或打擾，只想趕快做好自己的事，直到兩人對戲愈來愈多，相處時間愈來愈長，「才發現她沒有想像中那麼有距離」。

安心亞、宋柏緯合作《墜愛》談人神禁忌虐戀。（盧禕祺攝）

安心亞、宋柏緯合作《墜愛》談人神禁忌虐戀。（盧禕祺攝）

宋柏緯說，真正拉近兩人距離的，是拍攝劇中她出門倒垃圾那一場戲，當時拍攝現場有些道路狀況，兩人就在車上等候，因為等的時間較久他們就開始聊天聊滿多，「那是我們拉近距離的一個重要Moment！就是聊彼此喜歡做的事、目標等等，因為我們平常會聊的大都是跟戲裡有關的角色設定，那次是真的聊到生活、分享自己近況」。

安心亞劇中和溫昇豪、宋柏緯都有吻戲，不同於回憶戲裡喊溫昇豪是交往很久、比較自然真實、也比較猛烈的吻，「跟柏緯因為是人神戀，吻戲有很夢幻唯美浪漫，也有俏皮可愛，而且我們拍吻戲都沒在NG的，拍完導演還拍手叫好，誇說畫面看起來意外的好看登對！」

安心亞女神氣場強大。（盧禕祺攝）

安心亞女神氣場強大。（盧禕祺攝）

宋柏緯。（盧禕祺攝）

(中時 )