余文樂潮牌新品上的圖案，被指是反送中「五大訴求，缺一不可」的手勢。（圖／翻攝自微博）

港星余文樂自創潮牌「Madness」，受到許多年輕人歡迎，但最新推出的一件新品卻因為上頭的圖案，讓余文樂再度被貼上港獨標籤。

余文樂品牌近來發表新款服飾，其中一件紅色上衣，背後印上兩隻手的圖案，一手張開五指，另一手伸出食指，被大陸網友解讀為是支持反送中「五大訴求，缺一不可」的手勢，在微博掀起熱烈討論。

品牌官微發文稱遭抹黑。（圖／翻攝自微博）

余文樂發聲明。（圖／翻攝自微博）

對此，品牌官方微博急忙發表聲明：「被誤解及惡意抹黑之圖案設計出自美國著名插畫師之手筆，概念單純代表著余文樂『No.6/6六叔」之稱號，並沒有其他意思……。」並稱會保留追究法律責任之權利。

而余文樂隨後也發文，說明已經不是第一次被公眾號抹黑，「本來設計是在2019年三月份完成，我作為品牌老闆，我和我團隊必須表示歉意，在整個過程中沒有充分處理好；對於我們的疏忽而引起的誤會，我表示真誠抱歉。」同時表示會全面下架商品，避免再發生類似狀。

(中時電子報)