美國大學體育協會(National Collegiate Athletic Association,簡稱NCAA)「第一 級男子籃球錦標賽」(Men's Division I Basketball Tournament)是美國每年3月最熱門的賽事，這個賽事又被稱為「NCAA 三月瘋」(NCAA March Madness)，最後冠軍賽的當日，美國職籃(NBA)也會配合休兵一天或在該時段不安排任何賽程，讓大家可以盡情地觀賞，可見其受喜歡的程度。
NCAA男籃有32個聯盟2019-2020賽季共353支隊伍，每年最後能進入「第一級男子籃球錦標賽」的只會有68隊，其中32隊是每個聯盟當年度的冠軍隊伍，其他的36支隊伍由遴選委員會(Selection Committee)依據當年度球隊比賽表現(如聯盟強度、擊敗的強隊有哪些、爆冷門輸球的次數、客場贏強隊的次數等等)選出，接著遴選委員會會「重新排列」，其中排名最低的8支隊伍先兩兩PK(單淘汰賽) (又稱「First Four」)，獲勝的4隊晉級64強，並分為東、南、西、中西等4區，64強同樣採一場定生死的「單淘汰制」，輸的隊伍就打包回家，精彩且高張力的比賽吸引很多NBA球探前來選秀觀察，NBA近85％的球員都是來自於NCAA這個「第一級男子籃球錦標賽」，足見這個錦標賽的重要性。
為了迎接這股「NCAA 三月瘋」，運彩從一開始的外卡戰「First Four」到最後的「冠軍賽」場場都有提供投注，玩法有「不讓分」、「讓分」、「大小」、「單雙」及「勝分差」等5種，希望大家會喜歡。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。