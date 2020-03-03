3月最夯賽事！NBA球員大都是來自這裡

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

美國大學體育協會(National Collegiate Athletic Association,簡稱NCAA)「第一 級男子籃球錦標賽」(Men's Division I Basketball Tournament)是美國每年3月最熱門的賽事，這個賽事又被稱為「NCAA 三月瘋」(NCAA March Madness)，最後冠軍賽的當日，美國職籃(NBA)也會配合休兵一天或在該時段不安排任何賽程，讓大家可以盡情地觀賞，可見其受喜歡的程度。

NCAA三月瘋說明。（台灣運彩提供）

NCAA男籃有32個聯盟2019-2020賽季共353支隊伍，每年最後能進入「第一級男子籃球錦標賽」的只會有68隊，其中32隊是每個聯盟當年度的冠軍隊伍，其他的36支隊伍由遴選委員會(Selection Committee)依據當年度球隊比賽表現(如聯盟強度、擊敗的強隊有哪些、爆冷門輸球的次數、客場贏強隊的次數等等)選出，接著遴選委員會會「重新排列」，其中排名最低的8支隊伍先兩兩PK(單淘汰賽) (又稱「First Four」)，獲勝的4隊晉級64強，並分為東、南、西、中西等4區，64強同樣採一場定生死的「單淘汰制」，輸的隊伍就打包回家，精彩且高張力的比賽吸引很多NBA球探前來選秀觀察，NBA近85％的球員都是來自於NCAA這個「第一級男子籃球錦標賽」，足見這個錦標賽的重要性。

NCAA第一級男子籃球錦標賽賽制說明。（台灣運彩提供）

為了迎接這股「NCAA 三月瘋」，運彩從一開始的外卡戰「First Four」到最後的「冠軍賽」場場都有提供投注，玩法有「不讓分」、「讓分」、「大小」、「單雙」及「勝分差」等5種，希望大家會喜歡。

NCAA籃球-運彩提供玩法說明。（台灣運彩提供）

(中時電子報)