為防止新冠肺炎疫情擴散，民眾除了在出入公共場所時盡量配戴口罩、勤洗手外，居家環境建議也應確實清潔。一般家具、廚房設施可以使用1：100的稀釋漂白水（500 ppm）調配後擦拭，並且隨時確保室內空氣暢通，保持良好通風環境。而浴室、馬桶等衛浴設備則建議用1：10的稀釋漂白水（5000 ppm）來消毒。消毒應該每日一次，並且使用當日調配的漂白水最有效。

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(中時電子報)

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