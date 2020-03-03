SOD劇情都是真的！有網友表示在網咖廁所見到公告「不要在裡面打炮」，讓他深感驚訝，那麼噁心的地方還有人要做？不過卻有網友回應，網咖根本不算誇張，之前在加油站工作，一名大夜同事被客訴，調出監視畫面，發現他竟然帶國三妹在機車島亭、辦公室「大戰」。

一名網友在PTT發問「真的會有人在網咖打炮???」，表示不敢相信有人會在網咖廁所那麼噁心的地方愛愛。

「老實講，網咖還不算誇張」，另位鄉民回應表示，之前在加油站工作，大夜班有個高中畢業等當兵的小帥哥，才國三的女友和她的閨蜜都被他吃乾抹淨。

某日客人投訴，說半夜沒人加油。調出監視錄影畫面一看，小帥哥當天帶女友躲進機車島亭，門關緊緊，30多分鐘才出來。再多看其他天監視器畫面，驚見小帥哥帶閨蜜直接在辦公室開戰！

這名老司機鄉民最後總結：「顏值真的很重要！地點就哪裡都不是問題了」。

網友驚訝回應「島亭只能站著吧…躺著都不夠位置」、「人帥真好」、「那麼擠會爽嗎」、「帥真的可以為所欲為」、「人帥做菜，人醜坐牢」。

(中時電子報)