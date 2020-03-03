邱淑貞《赤裸羔羊》劇照。(本報系資料照)

張曼玉與邱淑貞都是港姐出道。(本報系資料照)

香港小姐選美歷史悠久，不少風華絕代的大明星如趙雅芝、李嘉欣、袁詠儀、張曼玉、鍾楚紅等，都曾踏上這選美舞台，吸引懷抱星夢的美女參賽，只為實現灰姑娘般童話。但童話故事背後，藏著不少醜陋心機，性感女神邱淑貞當年曾為此含怨退賽。

港姐選美如宮鬥 邱淑貞被爆料整形退賽

堪稱90年代最性感女星的邱淑貞，美艷外型又帶著嬌俏靈動的獨特氣質，再加上得天獨厚的完美身材，讓她在19歲那年一參選港姐就引起轟動，成為當年港姐大熱門。

不過正如同宮鬥劇一般，女主角總因為搶盡所有寵愛與鋒頭，成為遭妒的對象，這時邱淑貞生命中的反派出現了，那就是港姐同期競選的參賽佳麗黃鶯。

那年邱淑貞才剛從高中畢業，初生之犢不畏虎的她，一路上憑著標緻美貌過關斬將，與楊寶玲、李美鳳等佳麗一同殺入港姐12強，未料決賽前夕卻遭黃鶯大爆黑料，硬指她下巴整形。

邱淑貞原本就人美遭忌，現在又被爆出個整形傳聞，輿論立刻炸了鍋，即便她多次解釋下巴疤痕是因為小時候跌倒摔傷，仍難敵龐大的輿論壓力，最終含怨退賽，由另一大熱門楊寶玲笑納后冠。

退賽後高人氣走紅 大膽演三級片成晶女郎

退賽後的邱淑貞，挾著高人氣與無線簽約踏入演藝圈，一開始走的是清純形象，人生第一部主演電影《最佳損友》，讓她獲得大導演王晶青睞，並在王晶的建議下，她改走性感路線，從此改變人生路。

事實證明王晶眼光絕佳，邱淑貞果然憑著三級片《赤裸羔羊》中的大膽演出，奠定其性感女神的地位，除了有性感美麗外，她的演技更獲1993年香港電影金像獎最佳女主角提名肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 🌙（@yuetyuetxx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 22 日 上午 4:52 張貼

如今的邱淑貞，不再是當年風靡影壇的性感尤物，與香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉結婚超過20年，她洗盡鉛華，專心照顧3個寶貝女兒沈月、沈日跟沈晨，偶爾現身派對活動，絲毫未受時間影響的凍齡臉蛋與幸福笑容，令眾人羨慕。她也樂得過著相夫教子生活，一點都沒有復出念頭。

於是，大家把希望寄託在遺傳邱淑貞完美基因的大女兒沈月身上，爭相邀請沈月踏入演藝圈，但邱淑貞並不想女兒真正入行，畢竟演藝圈環境有多複雜，當年被迫退出港姐比賽的她，心中自然感受很深。

至於當年大爆邱淑貞黑料的黃鶯之後發展情況如何？落選港姐的她，雖也踏入演藝圈，拍了幾部電影，但大多數是沒有什麼記憶點的小角色，唯一一個比較有印象的角色，就是在王家衛執導《旺角卡門》飾演劉德華的前女友，之後就銷聲匿跡，留給較深的印象，就是當年邱淑貞的爆料人。

黃鶯。(取自百度)

(中時電子報)