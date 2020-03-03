「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index）指數已經崩跌至「極恐懼」(Extreme Fear)區間，來到10分的低水位。(圖/翻攝自CNN)

美股受到新冠肺炎疫情衝擊，上周寫下金融危機以來最慘一周紀錄，「VIX」恐慌指數也一掃2019年以來大多頭走勢，上周五指數盤中一度接近50點高水位，專家分析，若以反向操作來看，恐慌情緒達到極致之時，也是進場的好時機。

美國「股神」華倫•巴菲特（Warren Buffett）掌管控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）以價值投資法取得大多數投資人推崇，巴菲特曾提過的「要在別人貪婪的時候恐懼，而在別人恐懼的時候」，如今的金融市場受到新冠肺炎疫情衝擊，充滿恐懼。芝加哥選擇權交易所(CBOE)推出用來衡量市場恐慌氛圍的VIX指數，上周五盤中一度飆升26%、來到49.48點，寫下2018年2月6日以來最高水位，過去一周，VIX指數飆漲逾134%。

據MarketWatch報導，財經專欄作家Mark Hulbert認為，即便該指數不斷飆升，但仍不清楚高點在哪，以2008年金融危機爆發前夕，VIX指數歷史高點達45.74點，許多反向操作的投資人都認為是買進訊號，直到危機爆發後，VIX指數衝上90點，直至美股熊市在2009年3月走到盡頭指數才回跌。

由CNN所編制追蹤的「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index），該指數 100 為滿分，直至去年12月底，該指數一直盤旋在90分的高水位區間，但在新冠肺炎疫情在歐美爆發後，上周五該指數已經崩跌至「極恐懼」(Extreme Fear)區間，來到10分的低水位。

(中時電子報)