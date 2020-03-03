2020聯邦盃亞洲/大洋洲區一級賽事台北間時間明天晚間8點登場，因為新冠肺炎疫情影響，賽事從大陸深圳改到阿拉伯聯合大公國大城杜拜舉行，中華隊首戰迎戰印尼，第1點單打交由19歲小將梁恩碩，寶島一姊謝淑薇在第2點單打上陣，姐妹檔詹詠然/詹皓晴肩負女雙重任。

本屆聯邦盃雅大區一級共6隊角逐2張4月份世界組升降賽門票，大會今天進行領隊會議，進行對戰順序抽籤，中華女網世界排名34，在參賽6隊中位居第3，排在第22中國與韓國第30之後，5天賽程出戰對手順序分別是印尼、韓國、中國、印度及烏茲別克。

中華隊首戰對手印尼陣中有位現年16歲的普利絲卡（Priska Madelyn Nugroho），是今年澳網青少女雙打冠軍，目前在中國深圳的弘金地網球學院訓練，實力不容小覷。

梁恩碩將在2020聯邦盃亞大區一級賽首戰於第1點單打上場。（四維體育推廣教育基金會提供／陳筱琳台北傳真）

昨天深夜才從卡達杜哈抵達杜拜的詹家姊妹，今天下午展開練習，詹詠然表示，上周在卡達公開賽雙打首輪迎戰日本對手前，身體感覺有點不舒服，但仍撐下去贏得勝利，隔天休兵，當第二輪對上德國、突尼西亞組合時，整個人全身無力，並還輕微發燒，根本無法動彈，只好無奈棄賽。

詹詠然補充：「究竟怎麼得到流感的，是太累還是被傳染，我自己也不知道。不過當時有一股流感正在卡達四處肆虐，之後去了卡達國家隊的醫院診治，看了3位醫生，我本來希望能否進行病毒篩檢，但醫生都堅定表示我的徵狀絕對不是感染新冠肺炎，只是一般流行性感冒，吃了幾天藥後到杜拜才首度練球。」

(中時 )