本周星座運勢星座專家許睿光老師提醒，太陽落在雙魚座，海王星是雙魚座的守護星，所以這周很有可能會有新冠肺炎的好消息。水星在持續逆行的時間，老師也提醒可以繼續處理過往沒有處理好的事情，比如帳單。這周也有可能會有一些報仇的機會，或是吵架的衝突。
運勢大旺：
●雙魚 ♓️ 充滿理想 貴人扶持
●魔羯 ♑️ 努力執行 意見領袖
●天蠍 ♏️ 開心愉快 桃花朵朵
●金牛 ♉️ 偏財運旺 意外好運
運勢平穩：
●牡羊 ♈️ 正財走旺 長官加持
●天秤 ♎️ 照顧身心 工作績效佳
●射手 ♐️ 家運走旺 努力進財
●處女 ♍️ 職場合作 績效傲人
要注意：
●巨蟹 ♋️ 貴人撐腰 擊退不安
●雙子 ♊️ 人際運旺 職場須謹慎
●水瓶 ♒️ 正財走旺 避開人際紛爭
●獅子 ♌️ 多方資源 笑看他人閒言
➤加碼
財運最旺：水瓶 ♒️
桃花最旺：金牛 ♉️
事業最旺：雙魚 ♓️
(中時電子報)
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