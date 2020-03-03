南韓疫情延燒 新天地教主下跪道歉

幾乎已成韓國全民公敵的新天地會長李萬熙在2日的記者會上，在舉國一片罵聲中他自稱毫無顏面，2度下跪向國民道歉，祈求原諒。只是這場猶如公審的記者會上，李萬熙手上一塊刻有前總統朴槿惠名字的手錶，意外成為輿論關注的焦點。唯一與在獄中的朴槿惠保持接見聯繫的柳榮夏律師卻表示，李滿熙佩戴的手錶「是假的！」

據韓國《國民日報》報導，被韓國首爾市長以過失殺人罪等罪名向檢方起訴的新天地教會會長李萬熙2日下午召開記者會，就教徒大規模感染新冠肺炎一事道歉。這是新天地教會引爆韓國疫情以來，李萬熙首次公開發聲。截至1日下午，與新天地教會有關聯的確診病例達2113例，占韓國全體確診病例的59.9%。李萬熙在記者會2次行大禮謝罪，他說，儘管並非本意，但出現這麼多感染者，自己毫無顏面，向國民真心道歉。現場有教徒家屬高喊「大騙子」，稱自己女兒被教會控制，並質疑李萬熙的檢測結果。

李萬熙手上的朴瑾惠手錶，被唯一與獄中前總統朴瑾惠聯絡的律師指出是「假的！」（圖／網路）

正面的朴瑾惠紀念錶。（圖／網路）

不料在這場記者會上一塊寫有朴槿惠名字的手錶，意外成為輿論關注的焦點。據稱，朴槿惠執政時，青瓦台曾經製作了三款紀念手錶，分別是男款、女款和男女共用款。上面刻有象徵總統身份的鳳凰徽章、韓國國花木槿花，以及朴槿惠的名字。2013年8月，青瓦台慶祝「光復節」時，曾向參加午宴的韓國革命功臣及遺屬贈送紀念手錶。

新天地教會會長李萬熙已成韓國全民公敵，前景堪憂。（圖／網路）

唯一與在獄中的前總統朴槿惠保持接見聯繫的柳榮夏律師表示：「（李滿熙佩戴的手錶）是假的，當時只製作了銀色無日期顯示的款式，並沒有金色顯示日期的版本。」

在疫情不斷升高的恐慌中，李萬熙的下跪道歉並沒有得到國民的原諒，網上對他仍是一片罵聲，大陸網友也認為「李萬熙就是個雜碎，其邪惡之心當誅！自作孽不可活。」「你這耶穌再世怎麼能戴口罩呢？」

(中時電子報)