據新加坡聯合早報網2日報導，奇異電器（General Electric）前董事長兼執行長傑克．威爾許（Jack Welch）去世，享年84歲。美國總統川普透過推特向他致敬，稱威爾許是一位商業傳奇。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導說，威爾許的妻子蘇西在2日宣布了他的死訊。威爾許執掌奇異電器長達20年，在他領導下，該公司市值從120億美元增至4100億美元。奇異電器成為全球市值最高的公司之一，僅次於微軟。他被譽為「最受尊敬的CEO」、「全球第一CEO」、「美國當代最成功最偉大的企業家」。

在掌舵期間，威爾許買賣了許多企業，將奇異電器這個工業巨頭擴展到金融服務和諮詢領域。通用金融銀行在他任職七年後成立。《財星》在20年前對威爾許進行了專訪，並稱他為「20世紀的世紀經理人」。

川普2日在推特向威爾許這樣的商界傳奇人物致敬。他說，再也沒有像「中子彈」傑克那樣的企業領袖。他是我的朋友和支持者。我們一起做了很棒的交易。他永遠不會被忘記。我向他了不起的妻子和家人致以最溫馨的慰問！

新加坡聯合早報網報導說，威爾許曾以廢除九層的管理等級制度，給公司帶來不拘小節的企業文化而聞名。在20世紀80年代早期，由於太過於強硬的鐵腕裁員，他被稱為「中子彈」傑克，但他在裁員的同時保持了公司的完好無損。

(中時 )