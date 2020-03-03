崁頂鄉港東村長徐秀如4年前為改善丈夫免疫力失調問題，變身小農種起巴西蘑菇的姬松茸品種，隨後則從一級農業晉升到三級產業，先由保健食品入手，去年受到日本高級餐廳青睞，成功開拓生鮮市場。（謝佳潾攝）

崁頂鄉港東村長徐秀如4年前為改善丈夫免疫力失調問題，變身小農種起巴西蘑菇的姬松茸品種，而後友人吳俊毅發現其經濟價值高，2人便攜手合作從一級農業晉升到三級產業，先由保健食品入手，去年則受到日本高級餐廳青睞，成功開拓生鮮市場。

徐秀如指出，巴西蘑菇的品種很多，當中姬松茸的多醣體含量最高，可惜國內找不到有農友種，只好自行進口菌種栽培，不過效果真的很好，老公吃了之後免疫力有明顯增加，而吳俊毅得知後蒐集資料發現，國內姬松茸的市場尚未被開發，具有發展潛力。

不久後，2人決定合作轉型專業小農，並從一級農業晉升成三級產業，他們先找生技公司合作開發保健食品，直到去年獲日本高級餐廳青睞，進而成功拓展生鮮市場，而近期則又與學校合作研發保養品，再度開拓發展路線，讓姬松茸以更多面貌呈現給大眾。

然而，外界看好的姬松茸產業，其實存在著「有市場但難以打通」的困境，吳俊毅不諱言地說，政府雖一直鼓勵輔導小農邁向六級產業發展，但公部門擅長的是一級銷售，「蔬果幾噸幾噸的外銷」是他們給大家的印象，所以小農如何發展到六級產業，備受考驗。

他說，以目前的狀況來看，小農要做到六級產業真的要靠自己，不管是通路開通或觸角延伸，都缺一不可，所以還得繼續尋找任何發展的可能，而目前正與日本公司合作研發延長姬松茸保鮮期的方法，提高市場需求價值。

(中時 )