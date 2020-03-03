趙正平2日錄TVBS《地球黃金線》，他過去與劉真合作網劇《夢想預備生》，提及最近一次遇到劉真，是年前錄沈玉琳主持的《歡迎光琳》，當時他們不同場但有打招呼，「她看起來很健康，也笑臉迎人。」救治新聞一出，他相當驚訝立刻幫她禱告，現在只希望病情能好轉，也盼辛龍能照顧好自己。

節目本周探討「豪華轎跑」，藝人趙正平先前都開美系或日系車，近年他勤做功課，入手人生第一台BMW，這台愛車也首度在節目中曝光。趙正平平時對座車愛護有加，車內一塵不染，他笑說顧車子跟顧老婆一樣。而多年前他當製片時，有次颱風天幫喝醉友人代駕，卻在建國高架橋發生打滑旋轉，整台車險些被後方三輛車追撞，當下讓他腦中一片空白，經過這件事，也讓趙正平更注意安全駕駛的重要。

劉真搶救多天，外界集氣盼好轉。（吳維書攝）

趙正平雖對現在手上愛車很滿意，但心中還有台夢想車就是賓利。原來有次他去錄影時，在停車場被一台賓利吸引目光，趙正平說：「站在賓利旁看了很久，因為太貴了！覺得自己停在旁邊，也很滿足。」提到停車遇過的傻眼事，趙正平心痛表示，以前曾因他不知有人會私佔道路做為自家停車位，「有次停巷弄民房前，但地上沒畫停車格，只放著一台舊腳踏車，就把腳踏車移開，想說稍停一下。」沒想到才一會功夫，回來就看到愛車的擋風玻璃被砸毀！聽他描述，旁人立刻安慰說：「幸好不是高價車。」

(中時 )