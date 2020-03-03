黃鐙輝、甄莉及何嘉文近日錄衛視中文台《一袋女王》，邀請三人另一半及家長上節目談父母對親生女兒及女婿的差別待遇，整場爆笑不斷。黃鐙輝當年想跟萁萁同居，先打給萁媽求同意，沒想到萁媽在電話裡一陣痛罵，約黃鐙輝南下高雄路邊攤聊聊，還先準備好兄弟，就怕黃鐙輝只是想玩女兒。

兩人相約地點是路邊攤，黃鐙輝到的時候萁媽已經點好滿桌小菜，還要黃鐙輝想吃什麼盡量點，但黃鐙輝一樣都不敢點，連水酒都不敢喝，就怕萁媽有下毒。萁媽笑稱當時已在外面準備好兄弟要打黃鐙輝，深怕女兒吃虧，她說萁萁從小身體就不好，經常往醫院跑，甚至好幾次發出病危通知，「萁萁是在高雄醫學院打點滴長大的，常常生病，加上胃口不好，長得又黑又瘦又小，很怕她嫁不出去。」

黃鐙輝（左起）、萁媽與萁萁互動逗趣。（衛視中文台提供）

說到這裡，萁媽笑著拍黃鐙輝肩膀，「還好有這個替死鬼！」黃鐙輝趁機點出萁媽以前忙賺錢，沒空管小孩，所以萁萁從小零用錢就有一千元，用完萁媽就會再補，導致萁萁從小愛亂買，直到跟黃鐙輝交往後，他甚至把萁萁的信用卡沒收，要她購物前先跟自己報備，藉此修正萁萁金錢觀，沒想到卻惹來萁媽大怒，直喊黃鐙輝把女兒教壞，變得跟他一樣節省，自己現在想買什麼都會被萁萁管。

(中時 )