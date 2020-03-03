中視新聞講求專業，探究新聞真相，即時掌握生活資訊，是深受信賴的新聞品牌，228連假期間中視新聞全球報導收視亮眼，4歲以上平均收視居四台之冠，自2月27日收視1.56，2月28日收視1.59，2月29日收視1.35，週日(3/1)更高達1.99，是收視排行榜第4名，更稱霸各台晚間新聞時段。

由知性與專業兼具的新聞主播哈遠儀、蕭惠文、方彥迪、洪怡惠等輪番坐鎮播報晚間新聞，提供最新的時事動態，同時考量連假有3天，針對交通與吃喝玩樂生活旅遊資訊中視新聞也提供較多報導，讓民眾鎖定中視新聞，就能獲得完整且多元的生活資訊。

一直以來，中視新聞在時事報導上不斷調整應變，像是近來新冠肺炎疫情蔓延，考量觀眾的收看心理，中視新聞以清晰簡單的鏡面輔助說明，讓觀眾得以第一時間掌握最新疫情變化。此外，中視新聞對於國外疫情也相當重視，給與相對高的篇幅，包括鄰近的韓國疫情失控、日本疫情變化、乃至於伊朗、義大利、美國等，提供全方位的疫情觀察。

(中時 )