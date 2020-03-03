原PO一查網拍賣場，果真發現有賣家高價販售75%酒精。其中當她仔細一看貨物來源，簡直要讓她氣炸了。（圖/摘自Dcard)

新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求。為配合全台防疫酒精需求，台菸酒、台糖皆有在超商販售40元的75％防疫酒精（300ml）。不過有網友逛網拍時，發現其實有不少賣家高價販售75%酒精，其中當她仔細一看貨物來源，讓原PO氣炸了，只想大罵對方「太自私了」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，近期一個禮拜內跑了好幾家超商，都買不到酒精，因此讓她感到好奇是不是有人故意囤貨，然後在網路上販賣？

結果當原PO一查網拍賣場，果真發現有賣家高價販售75%酒精。其中還有賣家在商品資訊欄寫上「所有商品皆由賣家本人、家人排隊購入」，這些來源讓原PO一看秒爆氣，她痛批這些人「到底什麼心態要這樣賺災難財啊？」

原PO看到許多人都趁機發災難財，無奈直言「我真的會氣死，這樣排隊來販售是合理的事情嗎？新聞明明都宣導的很清楚，不能私自販售藥用酒精！她怒批這種人說，「如果不需要的話就不要特意去排隊，你自私的囤貨就算了，買了再高價賣出給需要的人，到底什麼心態要這樣賺災難財啊？」

原PO說她因此怒檢舉了一些賣場，也希望大家一起抵制這些黑心賣家。其他人一看原PO的抱怨文後，也紛紛被惹毛了，譴責留言「好過分太貴了吧！這個我上次去排隊一瓶只賣40元欸...」、「難怪買不到」、「一堆黑心商人都趁機在賺災難財。太心寒了，以為在這種時候大家會互助的」、「最討厭這種人」。

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(中時電子報)