Billionaire investor Leon Cooperman on stocks and coronavirus outbreak

美國股市繼上周創2008年金融危機以來最差表現後，今天絕地大反攻，道瓊收盤暴漲1,293點，創史上最大反彈。強彈主因是投資者引頸期盼全球央行聯手救市，美國總統川普也施壓聯準會降息。不過，華爾街金融大咖庫柏曼看法不同，認為這招會比降息更有用。

面對新冠疫情對經濟構成的風險，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週五表示，聯準會將使用工具並採取適當行動來支持經濟。市場普遍預期聯準會將在3月中會議前降息，華爾街甚至瘋狂對賭聯準會降息兩碼的機率高達百分百。美國總統川普今天也不意外的再度施壓聯準會降息。川普推文：「基於所有正當理由，美國理應擁有最低的利率，但我們沒有，這使我們處於競爭劣勢。美國應該當領先者而不是當跟隨者！」

外界引頸期盼聯準會降息救經濟之際，有「揀股王」之稱的美國著名對沖基金經理人庫柏曼 (Leon Cooperman)提出不同看法，他接受美國CNBC專訪時建議，現行利率已經夠低了，與其降息，不如恢復一項傳統交易規則：上漲拋空規則 (Uptick Rule)，防止賣空者在股票下跌之際，增加更多空頭部位。

庫柏曼提出的「上漲拋空規則」於1938年實施，明訂禁止投資者在股票上一筆成交股價走勢向下時進行賣空，這項規則後來在2007年被取消。他解釋，如果恢復這項舊規，對穩定市場而言，會比聯準會降息更加有效。

(中時電子報)