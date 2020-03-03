新冠肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織WHO近日綜合大量病例後，將新冠肺炎患者原本的10大典型症狀，擴增為14大典型症狀。在這14項主要症狀中，以發燒、乾咳，所占比例最高。但國內小兒科醫師引述從中國大陸出版的「中華兒科雜誌」最新案例報告提醒，嬰幼兒在感染新冠肺炎症狀的表現不在呼吸道，反而要留意的重點，在「嘔吐腹瀉」等腸胃道症狀。

針對新冠肺炎的臨床症狀表現，小兒科醫師陳鉉煒在臉書專頁發文提醒，發燒、乾咳雖然是新冠肺炎所佔最大比例的症狀表現，但對嬰幼兒等兒童族群來說，噁心嘔吐、拉肚子等腸胃道症狀，千萬別當作一般腸胃疾病處理。

大陸武漢被確診新冠肺炎的男童，住院短短幾天，胸部X光片已出現惡化症狀。（圖／翻攝陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所臉書專頁）

陳鉉煒醫師引述從中國大陸出版的「中華兒科雜誌」最新案例報告提到，在大陸武漢一名才1歲1個月大的小男童，在被確診為新冠肺炎之前，最一開始的症狀表現，沒有咳嗽、沒有鼻水，體溫也只有37.3度，未到發燒程度，但卻有「嘔吐與拉肚子各三次」的症狀。

案例報告提到，該男童一開始被當地診所視為腸胃道疾病處理，吃了三天藥後，「拉肚子好了，也沒有發燒，但整個人卻出現嗜睡、沒有食慾」的狀況。男童母親不放心，二度帶去診所，又轉往武漢兒童醫院急診室就醫，院方只給男童打了點滴補充體力後回家。但第一次急診的兩天後，男童開始出現高燒、呼吸急促等現象，二度送急診，就被直送兒科加護隔離病房。

陳鉉煒發文指出，該男童入院後第2天、第7天，都沒有驗出新冠病毒，直到第8天醫院進行第3次採驗，「從開始出現症狀，到被診斷為危重型的新冠病毒肺炎，整整13天」。他提到，這是全中國第一例，應該也是全世界小兒科武漢肺炎重症個案的第一人。

陳鉉煒表示，「小兒科不是內科的縮版」，該篇研究的作者，還追蹤其他院內的38個兒童確診病例，發現除了發燒和咳嗽之外，部分兒童在新冠肺炎的症狀表現，反而是全身無力、肌肉痠痛、噁心嘔吐與拉肚子。「其中最小的，只有一個半月大的小小嬰兒，臨床表現僅是頻繁嘔吐而已」。

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(中時電子報)