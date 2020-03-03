小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】長庚擴大警戒 9疫區返台者暫勿入院

國內新冠肺炎疫情爆發第一起院內感染事件後，長庚體系包括台北長庚、林口長庚、高雄長庚等8家醫院，昨在網路掛號區公告，14天內有大陸、香港、澳門、韓國、日本、泰國、新加坡、伊朗或義大利等9疫區旅遊史民眾，暫緩探病、就醫及檢查。

【2】疫情嚴峻 日擬立法發布緊急命令！

日本首相安倍晉三2日表示，為防止新冠肺炎疫情擴大，政府擬參考《新型流感等對策特別措施法》，設立相關特措法，為發布「緊急事態宣言」提供法源依據。此外，鑒於新冠疫情持續延燒，據悉日本與陸方已經同意，將延後大陸國家主席習近平對日本的國是訪問行程。

【3】產能提升 3月5日起成人口罩7天可買3片

隨著口罩產能提升，流行疫情指揮中心昨宣布，本周四（5日）起買實名制口罩數量將增加，成人改每7天購3片，兒童改7天購5片，購買口罩實名制規範則不變。

【4】確診者家中犬貓 有症狀可送檢

新冠肺炎疫情持續延燒，近日香港傳出有犬隻遭檢測出新冠病毒「弱陽性」，引發不少飼主恐慌，防檢局昨天開會，研擬出「新冠肺炎確診個案飼養之共居犬貓檢驗原則」，如果確診個案的犬貓有發燒或呼吸道症狀，應聯繫平時就診獸醫師以視訊等方式協助，必要的時候檢體送家畜衛生試驗所檢驗，24小時可出爐。

【5】保持距離 間隔1公尺看職棒

新冠肺炎疫情延燒，台大公共衛生學院昨主張，「拉長人與人間距離，保持醫療能量」來因應。對中華職棒3月28日開打，他們認為，主辦單位應進行發燒篩檢，而觀眾在球場內若不能保持1公尺以上距離，就戴口罩看球賽。

(中時電子報)