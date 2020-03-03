新冠肺炎肆虐全球，人人聞之色變，上週四中央流行疫情指揮中心果順應民意，將防疫層級升為一級開設，然而該負責跨部會協調的行政院長蘇貞昌卻未「親征」，指揮官仍由衛福部長陳時中兼任。原本升級意義在於調處整合部會間的業管衝突，結果指揮官卻未同時升級，不免被外界質疑一級開設形同「虛設」。

向來「勇於任事」的蘇貞昌，面對持續升高的疫情，始終隱身幕後，引發外界不少聯想，解讀這場防疫實際上是一場「閣揆保衛戰」。蘇揆能否靠著陳時中的光環，安然度過這場戰役，已成為五二0的重要觀察指標。

雖然《傳染病防治法》並未規定中央流行疫情指揮中心指揮官層級，然而當前新冠肺炎流行疫情嚴重，不僅是單純的衛生防疫問題，還涉及教育、國軍支援、傳播宣導和兩岸及國際交涉等情節；儘管陳時中迄今表現稱職，但未來跨部會協調事務將更多，衛福部長能否全然扛起，已令外界憂心，紛紛要求由行政院長蘇貞昌親自披掛兼任指揮官。

一名綠營人士分析，先前蘇貞昌遲遲不肯呼應外界防疫升級的建議，並不難理解，因為一旦少了陳時中這件「抗彈背心」，自己親上火線，隨時可能千瘡百孔。而且蘇貞昌在大選前曾發生傳染病防治法、免疫力降低的問題，親上第一線面對壓力造成生理負荷可想而知；且政院內部更盛傳，疫情恐將繼續擴大，種種原因，都讓蘇貞昌選擇先隱身幕後，由頭頂光環的陳時中接招，為自己設下一道防火牆。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)