新冠肺炎持續蔓延，台灣確診案例數攀升，行政院院會上週四將防疫層級升為一級開設，然而該負責跨部會協調的行政院長蘇貞昌卻未「親征」，指揮官仍由衛福部長陳時中兼任。外界認為，這是行政院長蘇貞昌要藉由抗疫英雄陳時中的光環，抵擋社會對政府政策失措的批評。

現在陳時中的英雄光環庇蔭整個蘇貞昌內閣，在一頂「防疫優先」大帽子扣下來，在野黨都不敢對陳時中有所指責，免得被網軍出征。小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭日前就因為對口罩政策發表意見，慘遭網友洗版。一名藍營人士則納悶地表示，陳時中的光環到底能「罩」蘇閣揆多久，大家都瞪大眼注視著。

新冠肺炎爆發後，衛福部長陳時中人氣爆紅，連台北市長柯文哲都曾吃味表示：「我們現在都要順時鐘（時中）。」（圖／鄭清元攝）

國民黨黨團總召林為洲表示，行政院以超前部署為由，為防疫升級定調，國民黨表示認同，但跨部會協調重視效率，還是應該要提升實質指揮層級。他舉陸委會「陸配子女入台」政策一日三變為例，最後由衛福部長出面定調收尾，顯然政府部門之間事先沒有討論。

「陸委會主委、駐日代表所引發的爭議，都因為兩岸、外交議題比較敏感，不可能只靠衛福部長層級就能決策，必須要升高防疫層級，才能解決跨部會溝通不協調的問題，未來若校園爆發感染，不只衛福部和教育部的橫向溝通，也會牽涉地方和中央的協調。」林為洲憂心地說。

國民黨新科立委陳以信質疑，台灣已出現院內感染，政府現在還一直停留在討論社區感染或社區傳播，只是障眼法；而政府決定一級開設卻繼續由陳時中任指揮官，希望這個決定是基於疫情考量，而非政治因素。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)