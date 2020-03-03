行政院長蘇貞昌經典名言，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」熟知蘇貞昌個性的政壇人士都知道，蘇的人生劇本，他還是想自己寫。今年1月，總統蔡英文挾817萬票氣勢連任後，蘇貞昌已自動轉換為「閣揆保衛戰」模式，第一時間與小英會面就「衝衝衝」地詢問「要他做到哪個時間點」，讓總統只能尷尬地說「沒問題、繼續做」。

綠營人士指出，蔡英文早打算在五二0新任期後檢討內閣人事，但從去年大選開始，蘇貞昌因形象強勢，民調一直維持在高點不墜，只要形勢不變，蘇貞昌院長一職至少會走完立法院第一會期，然而一旦防疫出現大破口，也就是府院面臨攤牌的時刻。

其實，小英與蘇貞昌早自二0一0年就種下心結，當時蔡英文有意參選台北市長，不料卻被蘇貞昌先聲奪人，逼得蔡轉而只能參與新北市長選舉；接著是去年公股行庫人事大換血，總統府幾乎是被動式的接受了調整的名單，府院之間再劃下一道裂痕，蔡蘇雙方角力戰開打，復以蘇系與新潮流系合作，也提高蔡英文的戒心。

綠營人士透露，早在疫情爆發之前，蔡英文總統已有打算在五月二十日新任期開始後檢討內閣人事，讓自己在內閣中增加施力點。「一定會變動，問題只在於變動幅度要多大。」

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(中時電子報)