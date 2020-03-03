全球新冠肺炎疫情持續蔓延，且勢如燎原，行政院終於在二月二十七日宣布中央流行疫情指揮中心防疫層級，由目前二級開設升為一級，但仍委由衛生福利部部長陳時中兼任指揮官。行政院長蘇貞昌一改衝在前頭的態勢，令外界引聯想蘇另有「閣揆保衛戰」盤算。

東華大學教授施正鋒表示，蘇貞昌向來主導政策，性格劍及履及，但最近常把責任丟給陳時中，塑造另一個英雄，應該是心裡「剉咧等」，盡可能不失分，才一直躲在陳的光環下。

不過，蘇貞昌的策略，反而讓陳時中占了便宜。綠營人士分析說，陳時中原本520後將轉換跑道為行政院政務委員，但歷經這場防疫頓時成為當紅炸子雞，若蘇貞昌因健康因素，繼續迴避第一線責任，在這個極重網路聲量的時代，勇於任事、口嗆金句的陳時中，的確不失為一個新任閣揆的「備胎」。

另外，交通部長林佳龍在防疫戰的表現，亦備受矚目。「林協調國籍航空停飛武漢、華航包機載回鑽石公主號郵輪上民眾，行動力十足；交通部也盤點出500億元，全力協助觀光、運輸等產業度難關。」這名綠營人士說，林佳龍是最早拋出停飛武漢議題內閣閣員，政院高層當時還頗有微詞，結果隔沒幾天武漢就封城了。

政壇人士認為，形勢比人強，陳時中在這場新冠肺炎防疫戰，「救援」角色確實可圈可點，若蘇貞昌再不積極站上第一線，只是一味採取「防守」，閣揆順位的排名極有可能會被超車趕過；而蔡總統第二屆任期，對歷史定位自有想法，閣揆定要找能貫徹總統意志的人，以蘇貞昌過去有過度擴權、插手人事的前例，蔡總統還能忍多久，將待進一步觀察。

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(中時電子報)