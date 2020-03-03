美股揮別近12年來最糟單週走勢，今天強勢反彈，道瓊指數飆漲1293點，創史上最大單日漲點。投資人預期各國央行將出手支撐受武漢肺炎疫情威脅的經濟，點燃股市旺盛買氣。

蘋果公司（Apple）股價飆漲9.3%，收在298.81美元，表現在道瓊工業指數30檔成分股中居首。上週蘋果股票賣壓沉重，股價一度從歷史高點回檔逾20%，陷入空頭格局，如今暫時撥雲見日。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自中國向外蔓延，全球經濟前景烏雲密布，投資人信心受挫，導致美股上週連日大跌，3大指數都從前波高點拉回逾10%，陷入修正格局。

美股盤勢風雨飄搖之際，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）2月28日發表聲明，以聯準會將「採取適當行動支撐經濟」暗示必要時可能降息，成功安撫投資人情緒，帶動當天美股尾盤急拉。

今天美股開高，早盤波動劇烈，短暫翻黑後一路拉升，尾盤買氣更盛，道瓊指數終場飆漲1293.96點，漲幅5.09%，收在26703.32點。標準普爾500指數大漲136.01點，漲幅4.6%，收在3090.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲384.8點，漲幅4.49%，收在8952.16點。

道瓊指數創史上最大單日漲點，如以漲幅百分比為準，這項指數創2009年3月以來最佳表現。道瓊指數與標普500指數都終結連7黑跌勢，與2月28日止跌的那斯達克指數一同擺脫技術修正格局。

除蘋果外，沃爾瑪（Walmart）與微軟（Microsoft）單日漲幅也都超過6.6%，對道瓊指數漲勢貢獻良多。

晶片股延續反彈行情，費城半導體指數勁揚3.51%。英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、超微（AMD）與德州儀器（Texas Instruments）股價漲幅都超過4%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也逼近4%。

標普500指數11大類股全數收紅，公用事業、科技、消費必需品、地產類股漲幅都超過5%，金融、醫療、材料類股表現也不俗，漲幅都達4%以上。

今天美股盤勢與上週有天壤之別。隨著武漢肺炎疫情惡化，各國確診與死亡人數不斷增加，全球經濟與企業獲利前景拉警報，美股3大指數上週跌幅都超過10%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。

聯準會率先喊話安撫市場後，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥承諾將出手穩住受疫情威脅的經濟，歐洲中央銀行（ECB）高層官員也表示，可能會進一步調降原本就處於負值的基準利率，並再度推動購債計畫，以利支撐經濟。

此外，美國總統川普今天再度在推特發文敦促聯準會降息，令投資人更有把握，去年3度降息支撐經濟的聯準會短期內極有可能進一步調降基準利率。

另一方面，經濟合作暨發展組織（OECD）警告全球經濟成長可能會顯著放緩。依最佳情況設想，OECD預期今年全球經濟將成長2.4%，最糟則可能只有1.5%，遠低於武漢肺炎疫情爆發前估計的2.9%。

全球經濟飽受威脅，美國經濟也難以獨善其身。美國供應管理協會（ISM）今天公布，2月製造業指數從50.9降至50.1，逼近景氣榮枯分界線，顯示美國製造業景氣幾近停止擴張。

依照常理，美股走揚同時，美國公債需求理應減弱，促使價格走低、殖利率上升。但由於投資人普遍預期聯準會將再次降息刺激經濟，美國10年期公債殖利率再創歷史新低，一度從2月28日的1.127%降至1.031%。

(中央社)