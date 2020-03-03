新冠肺炎的疫情在法國持續擴大，星期一新通報了2起死亡病例，使得總數累計4死。同時間增加了61起感染案例，累計191例。

巴黎羅浮宮美術館星期一連續第2天閉館。法國總工會(CGT)表示，羅浮宮裡的員工因為擔心肺炎疫情，從昨天開始拒絕上班。

工會成員賈拉尼(Christian Galani)受訪時表示，內部員工開會投票，決定基於個人生命或健康可能受到威脅，所以拒絕工作。工會堅持，在這種情況之下，法國勞動法賦予員工拒絕工作的權利。

(中時電子報)