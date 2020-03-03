「媽媽，我回來了！」榮新診所營養師李婉萍的小女兒剛放學回家，一進門，只見李婉萍立刻幫女兒的雙手噴上次氯酸水，全身上下也噴過一遍，接著再囑咐女兒徹底以肥皂洗手。

「疫情一開始，我就特地從診所訂了一大桶次氯酸水擺在門口，全家人一回來就要先除菌一番。」李婉萍說，如果能夠立刻換掉衣服最好，但小孩子不太受控，所以先噴一下消毒比較保險。

李婉萍的孩子從小到大很少外食，所以免疫力相當不錯，但現在面臨新冠肺炎的威脅，李婉萍於是再幫孩子多準備天貝與蒜頭雞湯增加免疫力。「天貝是印尼國寶級的食品，是由黃豆發酵而來，所含的大豆異黃酮能夠提升腸道的免疫力。」李婉萍的孩子從小就常吃天貝，也十分熟悉天貝發酵的味道，所以一上桌常常就瞬間被「完食」。

深知均衡飲食對免疫力的重要性，榮新診所營養師李婉萍很少讓孩子吃外食，而且會特別挑選有益健康的食材，如天貝、蒜頭雞湯等。（圖／張文玠攝）

「此外，為了增強抵抗力，我特別在雞湯中添加一般大蒜與黑大蒜。」李婉萍說，黑大蒜口感略酸，增進肝臟解毒、也可刺激胃口，特別適合感冒、沒食慾的人食用，雖然大蒜對抗病毒的效果無醫學實證，但營養上是十分不錯的。

黑蒜頭雞湯。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)