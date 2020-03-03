身為專業營養師，李婉萍自然明白均衡飲食的重要性，所以她的孩子從小到大很少外食，「飲食上我會多讓孩子攝取維生素C來提升免疫力，例如青花菜、芭樂、棗子、苦瓜等等。」

其中李婉萍最推薦芭樂，「1/3顆芭樂所含的維生素C就達一天所需攝取量，而蘋果要吃17顆才能達到，相較之下，芭樂CP值相當高。」維生素D也同樣可提升免疫力，建議多曬太陽或補充相關保健品，李婉萍甚至從國外購買維生素D軟糖給孩子吃。再加上李婉萍的孩子從小養成運動習慣，所以抵抗力不錯，就算是冬天也常穿短袖，而且不會因此感冒。

李婉萍也擁有芳療師證照，所以防疫法寶少不了精油。「精油濃度當然不足以對抗病毒，但可以提升自身抵抗力。」黑胡椒、百里香、紫錐花、檸檬都是她隨身攜帶的精油，最近也會使用霧化器讓家中充滿精油，加強保護力。

擁有芳療師證照的李婉萍，隨身攜帶黑胡椒、百里香、紫錐花、檸檬等精油，最近也在家中使用霧化器搭配精油，藉此提升身體防護力。（圖／張文玠攝）

李婉萍說，開學後更要幫孩子做好自我保護的工作，學校、安親班其實並不會強制規定學生配戴口罩，但她還是會幫孩子準備口罩。「不過我很懷疑他們會好好戴著，相較之下，我覺得洗手比較重要，所以我也會準備小瓶酒精放在書包裡，隨時都可以清潔雙手。」正因為清楚接觸傳染的危險，所以孩子一回家後，第一件事也是立刻洗手，避免將病毒帶回家。

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(中時電子報)