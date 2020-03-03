戴口罩可以避免感染病毒，但卻會引發皮膚問題。「最近長痘痘求診的患者增加約2成。」亞東醫院皮膚科主任王淑惠醫師說，天氣冷的時候本來是痘痘問題的淡季，但因應新冠肺炎，許多人幾乎一整天戴口罩悶著，所以增加很多求診患者。
「最重要的是清潔！」王淑惠以自己舉例，因為需要長時間戴口罩，現在就改成不化妝、盡量保持皮膚乾爽，如果真的需要化妝，就考慮只上眼妝，或是選擇質地比較乾爽的粉餅，會比粉底液更好。
如果要預防痘痘，建議依醫師指示塗抹去角質藥膏，減少毛孔堵塞機會，若真的長出痘痘，就要抑制發炎狀況，可以塗抹一些類固醇或抗生素藥膏，取下口罩之後，也要好好清潔皮膚。
「我自己則是使用清爽的防曬乳液。」林口長庚醫院助理教授級醫師黃毓惠說，其實近來求診的多數是院內護理同仁，除了長時間戴口罩，部分甚至需要戴N95，緊密的勒痕甚至引發濕疹。
黃毓惠說，其實自己手部皮膚也出現濕疹，「因應疫情，現在我每看完一位患者就會洗手，以保護下一位患者，一天下來幾乎要洗手40次，所以就產生濕疹，也就是俗稱的『富貴手』。」現在勤擦凡士林，才稍微改善病況。
王淑惠也說，許多本來就有「富貴手」困擾的患者，近來因為頻繁接觸酒精、各式消毒液，也讓病況變得嚴重，求診患者也增加約2成。「除了趕緊治療之外，平時也要多擦護手乳，增加皮膚屏障功能最為關鍵。」
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(中時電子報)
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