除了生理狀況之外，新冠肺炎也使許多人引發心理疾病。「很多台商、台幹因為不得不返回中國工作，而出現嚴重焦慮與恐慌。」微煦心靈診所院長、身心科醫師陳嬿伊透露，甚至有患者沮喪表示：「不曉得未來能否再見到醫師？」

還有部分民眾到日韓旅遊，回台之後就常常懷疑自己感染病毒；或是看到別人排隊買口罩，就憂心疫情變得嚴重；開學之後，更是屢屢在家長群組中看到許多恐慌性提問，例如「我孩子的同學之前從大陸回來，雖然已經隔了14天，但真的不會傳染嗎？」。

不實的防疫消息容易引起人們恐慌，只要查清楚事實、擁有正確衛教知識，就不會被誤導。（圖／鄭清元攝）

陳嬿伊說，這陣子因為焦慮導致胸悶、心悸、腹瀉、失眠的患者增加3成，甚至許多身心症患者因此再度復發，其中就有不少焦慮的家長。

「有一位患者因為太害怕，所以乾脆不讓孩子去上學，想要停課到疫情停歇。」陳嬿伊說，其實面對未知的恐懼，最好的方式就是積極面對它。

「假消息容易導致恐慌，所以首先要擁有正確衛教知識、查清楚事實，不要被錯誤資訊誤導。」此外，也要盡自己能力多做防疫工作，例如幫孩子準備小瓶消毒液等等，藉此降低罹病的恐懼感。

不只如此，也可嘗試將注意力轉移到其他事物如追劇，同時多運動放鬆身心、幫助睡眠，同時刺激腦內啡大量分泌，才能讓心情不再緊張焦慮。

運動不僅能提升免疫力，也可放鬆身心、幫助睡眠，減少緊張焦慮。（圖／報系資料庫）

9大防疫重點

1.外出返家後，先換下全身衣物，或先噴灑消毒液，避免將病毒帶入家中。

2.回家、觸摸公共物品、用餐前3大關鍵時間務必洗手。

3.密閉空間必戴口罩，不參加戶外大型集會。

4.戴口罩時盡量不化妝、或是選擇質地輕薄乾爽的化妝用品，取下口罩後要徹底清潔皮膚。

5.預防戴口罩導致毛孔堵塞，可以先塗抹去角質藥膏幫助毛孔暢通。

6.勤洗手、消毒雙手之餘，應該多擦護手乳、凡士林增加皮膚屏障。

7.多補充維生素C、D，以及大蒜、天貝等食材，藉此增強免疫力。

8.接收任何訊息，先查證正確性，避免增加恐慌感。

9.積極防疫、多多運動，可以降低罹病恐懼感，讓身心放鬆幫助睡眠。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)