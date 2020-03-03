去年蔡瑞雪挾著網紅之姿轉戰戲劇圈，首次主演電影《陪你很久很久》，就和邵雨薇、李淳合作，緊接著又在電視電影《違反校規的跳投》中獨挑大梁，演藝事業備受矚目。知名度大開後，聲稱「母胎單身」又有「恐男症」的蔡瑞雪，感情也出現進展，曾罕見地在受訪時自曝有同齡曖昧對象，彼此知道對方的心意。

但被問到曖昧對象是圈內還是圈外人時，她笑而不答，僅強調還沒告白、交往，聽到經紀人開玩笑說「忙完（這段感情）可能就沒了」，她還緊張地要經紀人別唱衰。

不知是否擔心外界會以為「蔡瑞雪是導致以綸和郭書瑤分手的導火線」，「雪綸戀」始終愛得小心翼翼。據悉，二人之前曾被抓包在IG曬出相似的海景照，但蔡瑞雪沒多久就刪除照片。

此外，以綸在大陸處於事業「上升期」，去年他接演網路劇《最動聽的事》，高冷音樂才子的形象迷倒無數觀眾，好不容易打開知名度，卻被發現和郭書瑤交往，讓不少粉絲揚言「脫粉」，甚至有粉絲在微博開啟「今天以綸和郭書瑤分手了嗎」的話題，直到雙方的IG取消關注才消停，或許因此以綸才對「雪綸戀」如此低調。

演藝重心轉移到大陸的以綸，靠網路劇《最動聽的事》打開知名度。（圖／翻攝自優酷微博）

過去以綸受訪，曾誠實表示自己偏好可愛、身材姣好的辣妹，個性開朗、擁有電眼是他的擇偶條件，不只是前女友郭書瑤，這些條件蔡瑞雪也都符合，所以以綸在透過朋友認識蔡瑞雪後，立刻展開熱烈追求。但以綸的粉絲好不容易等到偶像脫單，這回以綸若大方認愛，恐怕又會流失不少迷妹，難怪「雪綸戀」至今只能透過IG偷偷傳情。

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兩人認愛後，以綸曾在郭書瑤的IG限時動態裡露手曬恩愛。（圖／翻攝自IG）

去年12月中，郭書瑤默認和以綸分手並公開徵友，也不排斥再和圈內人交往。（圖／何樂音樂提供）

(中時電子報)