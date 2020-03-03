前男團SpeXial成員以綸去年和郭書瑤戀情告終，恢復自由身沒多久，便被爆料追求同年齡的「北一女神」蔡瑞雪，雖然當時雙方都沒有正式回應、試圖想讓緋聞冷卻。但本刊發現，小倆口去年底按捺不住情意，開始在IG隔空傳情，蔡瑞雪更在西洋情人節當天發文「遇到對的人每天都是情人節」，疑似「戀愛ing」。

去年底蔡瑞雪和以綸傳出曖昧情，起初雙方都不回應，或由經紀人以「藝人私生活不干涉」等說詞打太極，似乎有意避嫌。直到去年十二月中，郭書瑤默認和以綸已分手，並公開徵友，「雪綸戀」才逐漸「解禁」。

本刊記者觀察，向來在IG沒有交集的蔡瑞雪和以綸，自從去年十二月中、以綸正式恢復單身後逐漸出現互動。去年十二月二十日，以綸在IG曬出自拍帥照，吸引逾四萬四千名粉絲按讚，緋聞女友蔡瑞雪也在其中。至今年二月底，以綸更新照片共九次，蔡瑞雪一次不漏地按讚，比鐵粉更加關注以綸的動態。

去年12月中開始，以綸在IG的貼文，蔡瑞雪都會按讚。（圖／翻攝自IG）

自稱「母胎單身」（出生至今未談過戀愛）的蔡瑞雪，在今年西洋情人節當天，意有所指地於IG寫下：「情人節快樂Happy Valentines Day，遇到對的人每天都是情人節。」言下之意，身邊似乎已有「對的人」相陪。

過去以綸和郭書瑤交往時，每回在社群媒體發文，總愛標記對方公開放閃，但傳出「雪綸戀」後，以綸的作風低調許多，從一月二十日起，才不時對緋聞女友的貼文按讚。因為近年以綸長期在網路控管嚴格的大陸拍戲，想要更新臉書、滑IG都得「翻牆」，不像蔡瑞雪能仔細關注他，如今偶爾突破關卡為蔡瑞雪按個讚，也算是有心。

人在大陸登入IG不容易的以綸，仍不時為蔡瑞雪的美照按讚。（圖／翻攝自IG）

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人在大陸登入IG不容易的以綸，仍不時為蔡瑞雪的美照按讚，情人節也很準時報到。（圖／翻攝自IG）

2017年以綸和郭書瑤合作《稍息立正我愛你》後假戲真做。（圖／翻攝自網路）

郭書瑤和以綸的戀情曝光前，已常在鏡頭前打情罵俏。（圖／翻攝自以綸臉書）

(中時電子報)