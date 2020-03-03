金管會公布2019年下半年推動「提高國人保險保障方案」，以及2019辦理微型保險、投資5加2新創產業及公共建設等3項績優保險公司名單，合計共15家壽險、4家產險符合獎勵資格。其中，國泰人壽在3項方案均獲獎勵，至明年2月底最高可同時送審7張保單。

2019年下半年辦理「提高國人保險保障方案」績優獲獎勵的保險公司，包括台銀、保誠、國泰、南山、新光、富邦、三商美邦、安聯、第一金、合庫、保德信、友邦、法國巴黎及安達人壽等14家壽險業者。

2019年辦理微型保險績優的保險公司，包括台銀、台灣、國泰、新光、富邦、三商美邦等6家壽險公司，及台灣、兆豐、富邦、泰安等4家產險公司。至於投資5加2新創產業及公共建設績優的保險公司，則僅有國泰人壽1家。

在上述獲獎保險公司中，國泰人壽在提高國人保險保障、辦理微型保險、投資5加2新創產業及公共建設等3項方案中，均符合績優資格條件。台銀、新光、富邦、三商美邦人壽等4家業者，則符合提高國人保險保障、辦理微型保險等2項績優資格。

金管會指出，上述15家壽險公司因符合相關獎勵條件，自今年3月起至明年2月底期間，將享有保險商品送審限額加計2～5件的獎勵。其中，以國泰人壽的可送審新保單限額一舉提升7件最多，其他業者的送審新保單限額則均提升至4～5件。

金管會表示，今年仍將持續加強宣傳，鼓勵保險業致力推動相關保險商品、提醒民眾規畫適足保險保障重要性，協助建構更健全的社會安全網。同時，持續鼓勵保險業投資國內公共建設及5加2新創產業，協助其取得營運所需資金，提振國內實體經濟發展。

(時報資訊)