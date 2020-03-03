行政院長蘇貞昌表示，台灣在第一階段的防疫工作守住第一線，後續進入「圍堵」及「減災」兩者並行的防疫階段。中央流行疫情指揮中心已提升至一級開設，除了層級提高，且部會橫向聯繫更加暢通直接，遇到問題要在第一時間提出解決方針因應。

蘇貞昌指出，新冠肺炎與SARS有相近及相異處，此次全球已有8萬多人患病、近3千人死亡，影響國家超過60個，疫情影響程度較SARS嚴峻。在全球疫情形勢險峻之際，台灣透過超前部屬，用舉國之力努力做好第一時間的圍堵，為整個防疫爭取最寶貴時間。

蘇貞昌表示，2個多月來建立各項機制，運作都能夠配合，使政府更有能力圍堵並減災。指揮中心已提升為一級開設，由衛福部長陳時中續任指揮官，為使橫向聯繫更有效且清楚掌握狀況，爾後希望各部會應由副首長以上及相關主管，與會指揮官主持會議。

蘇貞昌強調「萬事莫如防疫急」，一旦達成共識就立刻執行，若做了有問題，則立刻聯絡並馬上解決。未來防疫工作需要跨部會共同執行，尤其是特別條例、特別預算通過後的防疫、紓困、振興，往後跨部會所有重大決策性質會議，將由他親自主持。

面對新冠肺炎嚴峻考驗，蘇貞昌表示看到「舉國團結有力」的好現象，尊重專家科學且專業的意見。此外，被隔離的醫護人員或民眾不是罪犯或病患，是要被關懷的人，蘇貞昌請國人同胞不要歧視或排斥。

對於如何減災，醫院、學校、社區等該如何做，被關懷者等應有一套標準作業流程（SOP），再透過地方政府、社區分工，蘇貞昌請專家盡量提供意見，供指揮中心研擬相關SOP。針對舉辦長時間人數聚集的大型活動，各部會亦應清楚訂出相關準則供參考。

為防堵疫情並減災，蘇貞昌強調將照顧配合防疫措施者，不配合者則應立即強力執行公權力，除要自費、且要重罰。今（3）日將赴立院報告防治紓困特別預算，相關部會2周內訂定子法，預算均要「立竿見影」且「雨露均霑」，讓台灣藉此機會「固本強身」、振興轉型。

行政院副院長陳其邁表示，現階段疫情尚處可控制範圍，請各主責部會加強落實辦理指揮中心或行政院交付工作，在當日完成命令下達、指定時間內完成工作部署。透過各項工作齊步到位，可減緩疾病傳播，降低未來社區傳播風險。

(時報資訊)