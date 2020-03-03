出演2018年浪漫實境秀《Somebody》而走紅的芭蕾舞者羅大瀚（音譯，나대한），近日鬧上媒體版面。新冠肺炎疫情在南韓失控，羅大瀚被發現曾到過大邱，之後應在家進行居家隔離，沒想到卻違反規定，與女友飛往同為疫區的日本旅行，甚至高調放閃，引起撻伐。

羅大瀚是芭蕾舞蹈界表現數一數二的表演者，於2018年10月入選進到南韓國家芭蕾舞團，並在同年參與演出實境秀《Somebody》；他的真誠與自信受到觀眾喜愛，很快在演藝圈闖出名號。由於上個月所屬的芭蕾舞團曾在大邱進行公演，包含他在內的130名舞團人員都被列入「居家隔離14天」的名單中。

不料他居然無視規定，在應該居家隔離、不得外出的區間2月24日到3月1日跑到日本玩；值得關注的是，日本其實也是疫情排名嚴重的地區。而他高調的在社群軟體上曬閃照，結果被民眾撻伐，之後疑似受不了輿論壓力，將社群帳號刪除。

眼見事情愈演愈烈，羅大瀚一開始沒有解釋是否有去過日本，僅保守表示，以目前狀況來看，似乎說什麼都不對，真的很抱歉。而所屬的芭蕾舞團則發出聲明指出，會嚴厲處置違反規定的團員，抱歉造成國民困擾，間接證實羅大瀚在隔離期間偷跑到日本爽玩一事。

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(中時電子報)