陳櫻文（布丁姐姐）先前在兒童節目表現亮眼打開知名度， 2010年與圈外老公結婚後，去年年底已生下3名男娃。她透露，因為三代同堂的關係，必須和小朋友睡在同一間房間，也是因為這樣，她們倆夫妻在「行房事」時總是會遇到一些阻礙。

陳櫻文近日在節目《命運好好玩》分享與老公行房的經驗，由於是三代同堂的關係，一家人必須睡在一間大房間裡，夫妻倆睡大床、2個小朋友睡覺滴的小床，而剛出生沒多久的小嬰兒則是睡嬰兒床。

某天深夜，孩子們都熟睡時，老公突然心血來潮想「行房事」，在床上不斷磨蹭陳櫻文，但她要老公等一下，因為小嬰兒剛睡著，不久後她們倆開始一陣翻雲覆雨，豈料小嬰兒卻在這時醒了過來，而且不斷發出叫聲，最後驚動婆婆敲門關心了。

夫妻倆原本打算等辦完事再去安撫嬰兒，但婆婆卻走到房門口狂敲門，要夫妻倆去顧一下嬰兒，此時老公就對門口喊：「有啦！有在看他。」不過兩夫妻仍持續在床上激戰，不久後婆婆再次敲門，最後陳櫻文自覺有些尷尬，就跟老公說：「先分開一下啦！還是要終止一下把小朋友搞定。」

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(中時電子報)