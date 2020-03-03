精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月3日)的國際新聞重點。

【1】世衛： 境外新增案例是大陸的9倍 集中在四大國

WHO總幹事譚德塞對於韓國、義大利、伊朗、日本這四個國家最為憂心，說明今天在大陸以外地區的新增案例，比大陸的新增案例要多了將近9倍，新冠肺炎的擴散正在「全球化」。

【2】美股強力反彈 投資人看好央行刺激措施

美股繼上周重挫之後，星期一的表現相當亮眼，三大指數齊漲，可謂絕地大反彈。道瓊工業指數上漲了1,296.81點，或5.1%，以26,706.17點作收；S&P 500指數也漲了136.3點，或4.61%，以3,090.52點作收；那斯達克綜合指數上漲384.8點，或4.49%，以8,952.17點作收。

【3】日若發布緊急命令 衝擊東奧

日本北海道因發生多起新冠病毒感染途徑不明的社區感染，使北海道知事鈴木直道2月28日發布「緊急事態宣言」，要求學校停課、民眾盡量避免外出。首相安倍晉三2日已鬆口有考慮跟進。但倘若日本發布「緊急事態宣言」，將限制舉辦集會活動，官方、民間舉辦的許多活動勢必辦不了，人員的往來也受限，對東京奧運的籌備工作和觀光勢必造成影響。

【4】「全球第一CEO」 GE前執行長威爾許去世

據新加坡聯合早報網2日報導，奇異電器（General Electric）前董事長兼執行長傑克．威爾許（Jack Welch）去世，享年84歲。美國總統川普透過推特向他致敬，稱威爾許是一位商業傳奇。

【5】移民大軍挺進歐洲 奧地利表明將全數攔阻

土耳其開放邊界，讓移民有機會挺進歐洲。奧地利保守派內政部長內哈默今天表示，如果希臘和巴爾幹半島國家阻止移民湧入的措施失敗，奧地利將攔住任何企圖闖入境內的移民。

(中時電子報)