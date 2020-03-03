吳姓男子貪圖小利，被販毒集團以50萬元新台幣收買當人頭，假冒某國際公司運毒。高雄檢警循線破獲，在2個木箱內查獲4個裝有「三級丁氧羰基去甲基愷他命」共重496公斤的鐵桶。吳嫌恐將面臨12年有期徒刑。

橋頭檢方稱，高雄警方日前接獲檢舉情資，指有人利用空運方式走私毒品。檢警成立專案小組偵辦，在去年11月20日對吳姓嫌疑人空運至小港機場的貨箱開箱查驗，查獲裝滿第4級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的鐵桶共4桶，初估總淨重達496公斤。

此集團包含吳嫌共4人，假冒進口「二氧化鈦」名目，將「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放4個鐵桶內，再裝進2個木箱中，經由香港機場運輸至高雄小港國際機場。

檢警循線逮捕吳嫌等4人，經檢察官漏夜偵訊後，認為吳嫌等4人涉犯毒品危害防制條例罪嫌重大，且吳嫌有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘3人分別以3 萬至5萬元不等金額交保。

這也是行政院於去年6月11日新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第4級毒品先驅原料後，破獲的首件毒品案。檢方呼籲，民眾切勿貪圖小利，協助販毒集團走私毒品。運輸、製造或販賣第4級毒品，最重可判處12年有期徒刑。

(中時電子報)