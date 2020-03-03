His cousin Will, who has autism, can remember the score of every Yankees' game since 2014.



Incredible 🙌 (via cinderblock980/Instagram) pic.twitter.com/r7W8JxH3fk — ESPN (@espn) February 26, 2020

經典電影《雨人》所敘述的自閉症天才，現實在洋基球迷中也有一位類似的人物，他是一位叫做「威爾」的少年。威爾據說可以記住2014年至今全部洋基賽事的比數，他的表親法蘭克上傳一段影片，展現威爾驚人的記憶力。

朋友們隨口問威爾：「2014年7月16日？」「明星周休兵。」「2014年6月22日？」「8比0勝金鶯。」「投手是誰？」「提爾曼和田中將大。」「我的天！」

大家繼續考威爾：「2016年8月4日？」「大都會4比1。柯隆勝投，艾沃迪敗投。」「2019年9月3日？」「10比1，投手派克斯頓。」「2018年4月29日？」「2比1，沙胖對史卡格斯。」

「百發百中！」每年162場例行賽，6年是972場，還沒算上季後賽，威爾答題速度卻跟手機搜尋google一樣快。網友建議洋基應該頒個獎給威爾，至少送他幾張門票。畢竟一般人看完球賽可能就忘了，威爾都記得一清二楚。

(中時電子報)