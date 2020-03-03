謝長廷臉書。

為了接回滯留於日本鑽石公主號上的台籍旅客，蔡英文政府祭出最高標準，派出華航、醫護，在橫濱對旅客進行檢測，全程消毒並穿上防護衣，對病毒的防護可以說是滴水不漏；但是資深媒體人陳揮文卻認為民進黨政府的作法太過誇張、做過頭了！簡直是在作秀。

陳揮文表示，同樣從日本進行撤僑的美國以及澳洲，根本沒有如同台灣一樣做出如此大費周章的作業，蔡政府卻要勞師動眾，大費周章弄出個「橫濱模式」，更稱這是未來撤僑的「標準」，完全是做過頭！作秀！

對此，駐日代表謝長廷昨晚在臉書上做出回應，表示「橫濱模式」在結果上比起陳揮文所提的美、澳接僑方式好上許多，美國專機所帶回的旅客中，有44人在美國境內發現染病；而澳洲也有6人出現相同狀況；但是台灣在「橫濱模式」下帶回的19位國人中卻在雙重檢定後全數保持陰性，可見台灣高規格的接僑是正確的！謝長廷表示防疫視同作戰，料提從嚴是必要的！

(中時電子報)