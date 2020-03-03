5G首波競標結果日前出爐，遠傳(4904)取得3.5GHz及28GHz中高頻頻段各80MHz及400MHz，遠傳最新宣布，5G基地台選商結果由愛立信取得，將採購千餘3.5GHz頻段基站台，配合早已展開的5G核心和傳輸網路的佈建，目標今年暑假開台，董事場徐旭東表示，「要做就做最好的，不要只拿入場券」！

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳自2016年開始就率先成立全台第一個5G實驗室，5G進程一路領先，累積5G真功夫，這次遠傳在5G競標中取得夢幻旗艦頻譜，再加上已有的4G頻譜資源，讓遠傳用戶平均所分配到的頻寬資源為數一數二，他強調說，「遠傳只做最好的5G，不是只拿入場券，要做就要做最好」。

總經理井琪也表示，遠傳是務實的電信業者，不會說大話，用小錢，頻寬資源本就是商務應用的重中之重，從國際電信商的5G營運模式中也可確認，連續的80MHz至100MHz才能提供用戶最佳的5G應用與佈局，和兼具深度與廣度的5G商務發展，由此次競標的結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家。

遠傳現行4G行動網路以愛立信獨家設備全島建設，5G初期需結合4G以非獨立組網方式進行網路建設，如何快速建設、無縫銜接且兼顧前瞻與穩定，將為5G網路成敗之關鍵，根據Umlaut國際顧問公司評估各國已推出5G網路的國際和電信業者；前十名勝出的電信公司有9家採用愛立信設備，甚至前四名與第八名是獨家採用愛立信設備；井琪也表示，遠傳在5G建設上沿用愛立信設備，將可以減少網路Multi-vendor互容和4G/5G轉換的複雜性。

(時報資訊)