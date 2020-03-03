美股在經過上周創下2008年全球金融危機以來最大跌幅後，市場預估全球央行將再持續寬鬆救市的樂觀預期，買盤一鼓作氣衝高，終場美股四大指數漲跌幅介於+3.51%至+5.09%，其中以道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲3.97%。

台股2000億大量下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。下檔支撐為年線(約11,057點)附近，上檔壓力為5日線(約11,394點)附近。KD向下開口擴大，已進入超賣區，短線醞釀反彈。

台股周一守住年線，短線上醞釀反彈的契機，不過現階段肺炎疫情仍持續擴散至全球，加上美股現階段行情上下波動很大，因此操作上不宜過度追高，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低在年線附近挑選具有下半年景氣谷底回溫或較不受疫情影響的公司做短線布局操作，並嚴格善設停損停利。選股方向可留意矽晶圓、記憶體、PCB、伺服器、CIS、生技。

(時報資訊)