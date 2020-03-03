總統蔡英文連任成功當晚感性表示，能領導這個國家是她一生最大榮幸，未來4年一定會留下更好國家給年輕人，也呼籲所有支持者，從今晚開始，放下對立，擁抱家人。蔡也強調， 台灣人感到驕傲的從來不是特定政黨的勝利，而是每次選舉後，都為下個目標握手言和、彼此包容，不分黨派團結合作。然而，對於近日傳出罷韓、罷燕，自由作家洛杉基想起蔡這段話，直呼「令人不能原諒」。

洛杉基在臉書指出，2020才剛獲得大勝的民進黨，竟然縱容他們的附隨組織，企圖利用罷免方式來對2018年的選舉結果翻盤，「大開民主倒車，讓台灣政黨政治淪為冤冤相報的輪迴，讓台灣繼續空轉，浪費民脂民膏，只是為了滿足少數綠營政客的報復心理」。

洛杉基說最令人不能原諒的是，曾在選後喊著要民眾放下仇恨、擁抱對手、全民團結的蔡總統，竟然面對目前的民主亂象視而不見。他說全國各縣市長正忙著對抗疫情，還要應付這些綠營附隨組織不斷扯後腿、酸言酸語、擾亂軍心，「這時候，蔡總統竟然隱身幕後，一句公道話都不願意說」。

蔡英文身為國家領導人，洛杉基認為，蔡難道不該站上一定的高度，向全國人民重申「放下仇恨、停止罷免活動，全國團結一起對抗疫情」這句話？「這樣做，很困難嗎？」難道因為自己獲得817萬人支持，就以為自己已經代表多數民意，可以濫用「尊重民意」這句話，任由附隨組織像瘋狗般蜂擁咬著藍營市長不放？如果由民間因選舉造成的仇恨，無止境繼續燃燒下去，難道最終不怕惹火上身？

(中時電子報)