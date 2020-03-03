小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】股匯脫鉤 15檔外資撿便宜

股匯脫鉤洩先機，15檔外資趁機吃貨！美股道瓊指數連瀉多日，推升聯準會（Fed）降息機率大增，資金也上演一波逃命潮，積極湧入疫情相對受控的台灣，新台幣2日大幅升值逾2角，法人買超股金像電（2368）、國產（2504）等15檔後市不淡，趁機撿便宜。

【2】美元殺聲起 亞幣轉強

肺炎疫情延燒下，股市重挫連連，美國聯準會（Fed）降息預期升溫，日本央行也發聲祭出購債放錢，國際美元應聲下挫，主要亞幣紛紛反彈，加上外資匯入，新台幣開盤後逕自衝向30元大關，終場升幅略收斂至2.06角，仍創逾四個半月最大升幅，收在30.124元的兩周新高，總成交量放大至17.67億美元的逾一周最大量。

【3】16檔5G概念股 法人逢低搶便宜

新冠肺炎疫情驅動出宅經濟需求，5G長線題材再度發光，今年是5G商轉元年，5G布建未受疫情影響，包括博智（8155）、聯鈞（3450）、晶技（3042）、信驊（5274）等16檔5G概念股，法人逢低搶便宜。

【4】美日英央行 喊降息救市

繼Fed主席鮑爾之後，日本央行總裁黑田東彥周一表示，將採取措施穩定金融市場以對抗新冠肺炎疫情的衝擊，加上英國央行也表態將與其他央行合作對抗可能的市場震撼，市場對於全球主要央行聯手降息救經濟穩市場的預期升高，短線閃崩急跌的全球股市周一終於出現止跌反彈的訊號。

【5】台塑四寶 擬發950億股息

台塑四寶去年獲利年減近四成，終結連三年獲利逾2,000億元水準，股利配發引發關注。據悉，考量台塑四寶獲利動能趨緩，且當前重大投資多屬既定計畫，為兼顧穩健運作及回應股東支持，股利配發不傾向貿然採取調高補償或是縮水、保留現金策略，而是延續70～75％穩健原則。

(中時電子報)